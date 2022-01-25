В семье жителей Белгорода родился десятый малыш

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Семья Зимовских в Белгороде самая многодетная. У супругов Марины и Владимира восемь дочек и два сына. Десятый ребенок у пары родился 15 января. Малышку назвали Амелия.

Поздравить родителей пришел мэр города Антон Иванов. Старшие детишки занимаются в музыкальной школе. Они порадовали гостя выступлением семейного ансамбля.

- Для такой большой семьи нужно больше места, поэтому папа уже занят расширением жилплощади. Есть несколько проблем, в решении которых обязательно поможет администрация, - отметил Антон Иванов.

По данным мэрии, семья Зимовских, пока единственная в областном центре, где воспитываются сразу десять детишек. Всего же в Белгороде проживает больше 2500 многодетных семей. На днях градоначальник встречался с представителями общественной организации «Многодетные мамы Белогорья». Участники за круглым столом обсудили меры поддержки, которые необходимы таким семьям.

Как сообщает администрация города, в столице региона живут 175 семей с тремя и более детьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За счет региональной программы 46 из них смогут получить поддержку уже в этом году. Участники встречи обсудили варианты льготного кредитования и поддержки ИЖС для многодетных. Город также сейчас прорабатывает вопрос организации бесплатной парковки для личного транспорта многодетных семей из других районов.