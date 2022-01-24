В Белгородской области прошли традиционные соревнования «Зимний улов-2022»

В завершении мероприятия всех угостили вкусной, горячей кашей и душистым чаем. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

В Волоконовском районе прошли традиционные соревнования по зимней рыбалке «Зимний улов-2022». Любители данного вида отдыха собрались вместе на водоеме вблизи хутора Евдокимов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На лед вышли профессионалы и новички, мужчины, женщины и дети всех возрастов. Всего 101 участник. Среди рыбаков были заядлые рыбаки и рыбачки, а также абсолютные новички в этом деле.

На соревнованиях по зимней ловле рыбы награждение производилось по следующим номинациям: первое – третье место (по количеству пойманной рыбы), «Самый юный рыбак соревнований», «Самый возрастной участник соревнований», «Лучшая рыбачка соревнований», «Самая крупная пойманная рыба», «Первый улов».

Самый большой улов составил 0,715 кг. Победители и призеры соревнования были награждены медалями и сертификатами, по которым можно было приобрести любой товар в рыболовном магазине. В завершении мероприятия всех угостили вкусной, горячей кашей и душистым чаем.