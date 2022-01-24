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Общество24 января 2022 8:00

В еще одном райцентре Белгородской области отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Оккупация в Волоконовке длилась со 2 июля 1942 года по 21 января 1943 года
Алексей СЕРГУНИН
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На фронт ушли более десяти тысяч жителей Волоконовского района, не вернулись – семь тысяч. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

На фронт ушли более десяти тысяч жителей Волоконовского района, не вернулись – семь тысяч. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

В Волоконовке Белгородской области отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Оккупация длилась со 2 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Это земля 11-ти Героев Советского Союза и одного полного кавалера Орденов Славы. На фронт ушли более десяти тысяч жителей Волоконовского района, не вернулись – семь тысяч. Похоронку получила каждая вторая волоконовская семья.

Присутствующие почтили память земляков минутой молчания, возложили венки и цветы к братскому захоронению, стелам героев Советского союза, обелиску – «Женщине-воину, матери-труженице», бюстам героев социалистического труда, памятнику участникам локальных войн и конфликтов, погибших при выполнении воинского долга.

Празднование продолжилось в Центре культурного развития поселка Волоконовка, где прошел праздничный концерт.