В еще одном райцентре Белгородской области отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

На фронт ушли более десяти тысяч жителей Волоконовского района, не вернулись – семь тысяч. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

В Волоконовке Белгородской области отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Оккупация длилась со 2 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Это земля 11-ти Героев Советского Союза и одного полного кавалера Орденов Славы. На фронт ушли более десяти тысяч жителей Волоконовского района, не вернулись – семь тысяч. Похоронку получила каждая вторая волоконовская семья.

Присутствующие почтили память земляков минутой молчания, возложили венки и цветы к братскому захоронению, стелам героев Советского союза, обелиску – «Женщине-воину, матери-труженице», бюстам героев социалистического труда, памятнику участникам локальных войн и конфликтов, погибших при выполнении воинского долга.

Празднование продолжилось в Центре культурного развития поселка Волоконовка, где прошел праздничный концерт.