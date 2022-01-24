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Общество24 января 2022 6:44

Под Белгородом завершается строительство модульного ФАПа

Доврачебную помощь здесь будут получать 176 жителей поселка Первомайский
Алексей СЕРГУНИН
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Сейчас строители проводят отделочные работы, весной будет выполнено благоустройство прилегающей территории. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

Сейчас строители проводят отделочные работы, весной будет выполнено благоустройство прилегающей территории. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

В поселке Первомайском Шебекинского городского округа завершается строительство модульного ФАПа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На данный момент завершено подведение инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, электрики. Сейчас строители проводят отделочные работы, весной будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

В новом медучреждении на площади порядка 76 квадратных метров будут размещены кабинеты фельдшера, процедурно-прививочный и смотровой, санитарная комната для хранения дезинфицирующих средств и использованного белья. Также предусмотрена комната для хранения лекарственных препаратов, гардероб, вестибюль и санузел с возможностью доступа маломобильных групп населения.

Доврачебную помощь здесь будут получать 176 жителей поселка, в том числе 50 детей.