В Белгороде за сутки под колесами автомобилей пострадали два пешехода

В пятницу, 21 января, в Белгороде сбили двух пешеходов. Одна авария произошло около половины одиннадцатого дня на улице Корочанская. По предварительным данным, 32-летний водитель на «БМВ» наехал на 46-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Около 20 часов 20 минут на улице Королева 22-летний водитель на «Хендай Акцент» сбил 60-летнюю женщину. По данным полиции, пенсионерка также попала под колеса, пересекая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, оба пешехода получили травмы.