На пожаре в Белгородской области погиб мужчина

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
Вчера, 20 января, в 21:27 поступило сообщение о пожаре в Старом Осколе на улице Пушкина. В жилом кирпичном доме огонь повредил комнату площадью 12 квадратных метров.
К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили хозяина дома 1963 года рождения без признаков жизни. Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Огонь усилиями дежурных караулов пожарно-спасательной части № 7 и муниципальной пожарно-спасательной части № 59 удалось потушить в 21:53. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.