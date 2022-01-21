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Происшествия21 января 2022 13:00

На пожаре в Белгородской области погиб мужчина

Трагедия произошла минувшим вечером в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
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Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 20 января, в 21:27 поступило сообщение о пожаре в Старом Осколе на улице Пушкина. В жилом кирпичном доме огонь повредил комнату площадью 12 квадратных метров.

К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили хозяина дома 1963 года рождения без признаков жизни. Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Огонь усилиями дежурных караулов пожарно-спасательной части № 7 и муниципальной пожарно-спасательной части № 59 удалось потушить в 21:53. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.