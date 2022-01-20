Белгородские росгвардейцы задержали объявленного в розыск алиментщика

В поселке Борисовка сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали объявленного приставами в розыск алиментщика. Мужчина задолжал около ста тысяч рублей на содержание двух детей. Даже отбыв десять суток административного ареста за неуплату, никаких мер к погашению задолженности он не принял. Кроме того, 31-летний мужчина стал скрываться от приставов. В настоящее время он передан инициаторам розыска.

- По итогам 2021 года росгвардейцами было установлено местоположение 24 граждан, находившихся в розыске, из них 9 – в федеральном, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Белгородской области.