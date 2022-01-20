Белгородец загородил проезд автомобилистке и поцарапал ключом её «БМВ»

Инцидент произошел на улице Калинина в Белгороде. По предварительным данным, во дворе многоэтажного дома 41-летней владелице «БМВ» другая машина загородила проезд. Женщина дождалась, когда неудачно припарковавшийся водитель вернется, после чего у них произошел конфликт. В пылу эмоций мужчина ключом поцарапал капот иномарки и уехал. Ущерб оценили в сумму около 14 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города Шебекино. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.