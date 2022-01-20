В Белгородской области начались работы по ускоренной замене лифтов

В 2022 году в Белгородской области планируют обновить 260 лифтов в 71 многоквартирном доме. В областном центре заменят 91 подъемник в семнадцати многоэтажках.

Как сообщается на сайте правительства региона, работы по ускоренной замене лифтов начались. Они ведутся в пяти многоквартирных домах на территории Старого Оскола. Рабочие уже приступили к замене шестнадцати лифтов.

В прошлом году в регионе установили 184 новых лифта в 54 многоквартирных дома. Общая сумма направленных на эти цели денег составила 395,4 миллиона рублей. В Белгороде заменили 96 лифтов в 27 домах.

Сообщается, что новые лифты обладают высокой прочностью, надежной системой безопасности и удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, они позволяют экономить электроэнергию. На само лифтовое оборудование имеется восемнадцать месяцев заводской гарантии, а на строительно-монтажные работы – пять лет.