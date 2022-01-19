В Белгородской области на пожаре погибли два человека

Нарушение правил монтажа электрооборудования и неосторожность при курении привели к трагедиям. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 18 января, в 8:52 поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Грузское Борисовского района. В одной из комнат огонь повредил мебель и вещи на площади 12-ти квадратных метров. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший хозяин дома 1960 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Огонь усилиями дежурного караула пожарно-спасательной части № 17, добровольной пожарной команды села Грузское и добровольной пожарной дружины Грузсчанского сельского поселения был потушен в 9:23.

А сегодня, 19 января, ночью (с 1:08 до 1:50) в селе Пушкарное Яковлевского городского округа огонь полностью уничтожил дом на площади 35 квадратных метров. На месте пожара был обнаружен погибший хозяин дома 1974 года рождения.

Предполагаемая причина трагедия - нарушение правил монтажа электрооборудования. Ликвидировать возгорание помогли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 37, № 36, № 4 и добровольная пожарная дружина Стрелецкой территории.