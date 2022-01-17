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Происшествия17 января 2022 10:29

В Губкине двух мужчин обнаружили мертвыми в гараже

Предположительно, они отравились угарным газом
Анастасия Лемешко
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Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели в городе Губкине двух мужчин 36-ти и 27-ми лет. Их тела днем 16 января обнаружили в гараже, расположенном на территории домовладения на улице Чернышевского, родственники. Предполагаемая причина смерти – отравление угарным газом. Предварительно установлено, что вечером 15 января мужчины распивали спиртное автомобиле. При этом двигатель был включен, а двери гаража закрыты.

- В настоящее время тела направлены на вскрытие для установления причины смерти. Проводится комплекс проверочных мероприятий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.