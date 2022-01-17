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Общество17 января 2022 10:06

Гости с острова Бали посетили сыроварню в Белгородской области

В прошлом году производственный кооператив в Борисовском районе принял почти тысячу человек
Алексей СЕРГУНИН
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Гости продегустировали ремесленные сыры, а также приняли участие в мастер-классе и познакомились с производством.

Гости продегустировали ремесленные сыры, а также приняли участие в мастер-классе и познакомились с производством.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Борисовская сыроварня – в списке Белгородской области для посещения в рамках программы сельского туризма. Новый год начался для кооператива с посещения гостями с острова Бали, которые продегустировали ремесленные сыры, а также приняли участие в мастер-классе и познакомились с производством. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Этот разработанный маршрут гастротуризма борисовских ремесленных сыров – лишь часть сельского туризма Борисовского района. За минувший год район посетило свыше 20 тысяч туристов.

Всего же в регионе в рамках сельского туризма в прошлом году побывали более одного миллиона человек. В планах на 2022 год – развитие направления. Из приоритетных – подготовка концепции развития парка регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе. Управление по туризму также планирует сконцентрировать внимание на 22 самых интересных и важных, с точки зрения туристического потенциала, объектах, но при этом турпоток планируется увеличить до 60 тысяч человек.