Гости с острова Бали посетили сыроварню в Белгородской области

Гости продегустировали ремесленные сыры, а также приняли участие в мастер-классе и познакомились с производством. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Борисовская сыроварня – в списке Белгородской области для посещения в рамках программы сельского туризма. Новый год начался для кооператива с посещения гостями с острова Бали, которые продегустировали ремесленные сыры, а также приняли участие в мастер-классе и познакомились с производством. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Этот разработанный маршрут гастротуризма борисовских ремесленных сыров – лишь часть сельского туризма Борисовского района. За минувший год район посетило свыше 20 тысяч туристов.

Всего же в регионе в рамках сельского туризма в прошлом году побывали более одного миллиона человек. В планах на 2022 год – развитие направления. Из приоритетных – подготовка концепции развития парка регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе. Управление по туризму также планирует сконцентрировать внимание на 22 самых интересных и важных, с точки зрения туристического потенциала, объектах, но при этом турпоток планируется увеличить до 60 тысяч человек.