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Общество17 января 2022 6:00

В Белгородской области появится круглогодичный военно-патриотический лагерь для молодежи

Его возведут в Новом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
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Ядром будущего лагеря станет Центр патриотического воспитания, который с 2007 года функционирует в Новом Осколе.

Ядром будущего лагеря станет Центр патриотического воспитания, который с 2007 года функционирует в Новом Осколе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области появится круглогодичный военно-патриотический лагерь для молодежи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ядром будущего лагеря станет Центр патриотического воспитания, который с 2007 года функционирует в Новом Осколе. В ближайшее время начнется разработка проекта.

Новооскольский Центр является одним из лучших в стране по организации допризывной подготовки и патриотического воспитания. Его системная работа внесла существенный вклад в победу Белгородской области в конкурсе среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию проведения их призыва в 2019 году.

Отметим, что в текущем году еще один военно-патриотический лагерь возведут в Прохоровке. В регионе также приступят к строительству спортивного лагеря, IT-лагеря, языкового лагеря, лагеря для творческой молодежи, историко-этнографического лагеря.