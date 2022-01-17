Ядром будущего лагеря станет Центр патриотического воспитания, который с 2007 года функционирует в Новом Осколе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области появится круглогодичный военно-патриотический лагерь для молодежи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ядром будущего лагеря станет Центр патриотического воспитания, который с 2007 года функционирует в Новом Осколе. В ближайшее время начнется разработка проекта.

Новооскольский Центр является одним из лучших в стране по организации допризывной подготовки и патриотического воспитания. Его системная работа внесла существенный вклад в победу Белгородской области в конкурсе среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию проведения их призыва в 2019 году.

Отметим, что в текущем году еще один военно-патриотический лагерь возведут в Прохоровке. В регионе также приступят к строительству спортивного лагеря, IT-лагеря, языкового лагеря, лагеря для творческой молодежи, историко-этнографического лагеря.