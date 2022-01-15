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Общество15 января 2022 13:19

Какая погода ждет белгородцев в воскресенье

По прогнозам синоптиков, ветер стихнет
Анастасия Лемешко
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В Белгородской области 16 января будет облачно с прояснениями.

В Белгородской области 16 января будет облачно с прояснениями.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ночь с пятницы на субботу в Белгородской области бушевал ветер. Однако к утру он стих. Впрочем, местами спускалась метель. О том, какая погода ждет жителей региона в воскресенье, рассказали в областном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, 16 января будет облачно с прояснениями. Временами обещают небольшой снег (до 1 миллиметра). Ветер будет дуть северо-западный. Ночью - со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем - 7-12 метров в секунду.

На термометрах ночью -3…-8 градусов. Днем ожидается от 0 градусов до 5 градусов мороза.