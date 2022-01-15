В Старом Осколе при падении из окна погиб пациент больницы

Несчастный случай произошел 14 января в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского. О случившемся сообщила главный врач Светлана Немцева.

При падении из окна четвертого этажа погиб пожилой пациент. Известно, что мужчину доставила скорая помощь с подозрением на повторный инсульт. После первого у него были проблемы с речью. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Какой-либо информации о родственниках при оформлении он не сообщил.

По словам Светланы Немцевой, причины совершенного поступка выясняет Следственный комитет. По предварительным данным, мужчина жил один. Его родственников и близких сейчас пытаются установить.