Ударив сожительницу ломом, белгородец столкнул ее с лестницы

Причину своей агрессии злоумышленник объяснить так и не смог. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду от сотрудников медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с травмами брюшной полости обратилась 41-летняя местная жительница.

По словам потерпевшей, телесные повреждения ей причинил ее 33-летний сожитель. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, конфликт произошел дома во время застолья. В пылу эмоций подозреваемый сначала нанес сожительнице несколько ударов ломом, а затем столкнул ее с лестницы. К врачам женщина обратилась спустя сутки. Согласно медицинскому заключению, здоровью белгородки причинен тяжкий вред.

Причину своей агрессии злоумышленник объяснить так и не смог. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия) мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.