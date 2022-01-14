На Белгородчине объявили штормовое предупреждение

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Завтра, 15 января местами на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление погоды – очень сильный ветер с порывами до 25-ти метров в секунду. Небольшой снег, местами метель.

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем – от ноля до минус пяти градусов.

В Белгороде ночью от минус двух до минус четырех градусов, днем – от одного до трех градусов ниже ноля.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Белгородской области ГУ МЧС России по региону призывает жителей и гостей региона соблюдать повышенные меры безопасности:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями;

- смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «112» или «101».