«Открытие» и Росреестр вместе будут развивать цифровые услуги

Ведется планомерная работа, чтобы сделать ипотеку еще доступнее для граждан.

Документ подписали президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Михаил Задорнов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский. В его рамках предусмотрена интеграция IT-систем банка с сервисами Росреестра - это ускорит информационный обмен, позволит сократить сроки регистрации сделок. Планируется также и проведение совместных обучающих мероприятий, направленных на рассмотрение актуальных вопросов финансово-банковской деятельности.

- При поддержке Росреестра банк уже внедрил сервис выдачи электронных закладных на покупку готовой недвижимости. Это позволяет нам предлагать клиентам цифровые ипотечные сделки без посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ, – отметил Михаил Задорнов.

- Соглашение с банком – это часть системной работы по переводу услуг в электронный вид. Результатом взаимодействия стал рост доли электронной ипотеки в 6 раз по сравнению с 2020 годом. В декабре 2021 года Правительством РФ утверждена госпрограмма «Национальная система пространственных данных» - мы планируем разработать цифровую платформу для создания новых сервисов с учетом клиентских жизненных ситуаций, – поделился Олег Скуфинский.