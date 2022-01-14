Более трети россиян уменьшили новогодние расходы

Примечательный факт: почти треть россиян потратила на все новогодние каникулы менее 5 тысяч Фото: Екатерина ПАПАКИНА

42% наших сограждан уложились на все новогодние праздники в бюджет от 5 до 20 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек. В целом, около трети россиян потратили на новогодние праздники больше денег, чем во время встречи 2021 года, еще у трети расходы остались примерно такими же, а еще у 35% - расходы уменьшились.

Что касается места встречи праздника, то более половины россиян (52%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. Абсолютное большинство россиян – в этом году 83% - встречали Новый год дома со своей семьей. Лишь 1% опрошенных отправился встречать Новый год за границу. Столько же встретили его в кафе или ресторане в своем городе. 2% провели новогодние праздники в поездке по России,10% отметили в гостях у друзей.

Почти треть россиян отказалась от участия в праздничных массовых мероприятиях из-за пандемии COVID-19. Однако 4% респондентов посетовало, что заболели на праздники.