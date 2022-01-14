Фестиваль вареников проходит в пятый раз. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде открыли фестиваль вареников. Старт празднику на Соборной площади дал глава города Антон Иванов.

- Впереди три дня веселого праздника, - обратился мэр к жителям и гостям Белгорода. - В субботу ожидаем феерию вкусов вареников. Свои изыски представят 22 района. Это будет грандиозно! Все уйдут сытыми и довольными. Фестиваль вареников первый в череде фестивалей, которые будут проходить в течение всего года. И это не все! Каждый месяц будем проводить гастрономическую неделю, посвященную разным блюдам.

На Соборной площади, несмотря на мороз, собралось немало желающих посмотреть на открытие фестиваля. Для гостей праздника подготовили интерактивные игры, конкурсы с призами и подарками, мастер-классы по проведению колядок, выступления лучших творческих коллективов.

На Белгородском Арбате в рамках кулинарного шоу прошли презентации фирменных блюд от известных шеф-поваров города.

Напомним, фестиваль вареников проходит в пятый раз. В этом году он из городского вырос до регионального. Каждый муниципалитет поделится секретом своих фирменных вареников, приготовленных по оригинальным рецептам.

В основной фестивальный день гостей ждет бесплатная дегустация традиционного блюда Старого Нового года. За восемь часов планируется приготовить 60 тысяч штук вареников и установить рекорд России.