Старооскольца подозревают в оформлении онлайн-кредитов на земляков без их ведома

В полицию Старого Оскола обратились две местные жительницы. Обе получили извещения от банка об имеющейся задолженности по кредитам, которых они не брали. Оперативникам удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 31-летний староосколец, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Полицейские задержали его в Москве.

- По предварительным данным, злоумышленник, располагая персональными данным четырех старооскольцев, оформил на их имя онлайн-кредиты на сумму свыше 70 тысяч рублей. Двое из четырех потерпевших даже не подозревали, что стали жертвами мошенника. Об этом они узнали от сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, мужчина не отрицал своей причастности к оформлению кредитов на земляков. Как он заполучил их паспортные данные, выяснят в ходе следствия. В отношении мужчины возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве. Ему грозит до двух лет лишения свободы.