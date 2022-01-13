За сутки 16 жителей Белгородской области стали жертвами мошенников

В Белгородской области за одни сутки зарегистрировали шестнадцать случаев мошенничества. Информация об этом появилась на сайте УМВД региона 12 января. В общей сложности белгородцы перечислили аферистам 3 872 660 рублей. Возбуждены уголовные дела. Десять преступлений относятся к категории тяжких, три – средней тяжести, три – небольшой тяжести.

К примеру, в Губкине расследуют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Его жертвой стал 39-летний мужчина. В декабре он решил приумножить свой капитал и заработать на инвестиционной платформе, которая оказалась мошеннической. Мужчина списался с администратором и прошел регистрацию. Наставник объяснил ему, что чем больше будет внесенная сумма, тем выше дивиденды. В течение месяца губкинец перечислял деньги на указанный аферистами счет, но в итоге вывести ничего так и не смог. Ущерб составил 2 992 000 рублей.

В полиции рекомендуют, получив заманчивое предложение, не спешить с открытием брокерского счета. Сначала зайдите на сайт брокера, внимательно изучите его и найдите организацию в реестре Центробанка. Список опубликован на сайте регулятора.

- Если в него не внесена фирма, с представителем которой вы общались, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании, - напоминают в Управлении МВД России по Белгородской области.