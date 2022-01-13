Под Белгородом за сутки пострадали водитель и пешеход

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В среду, 12 января, в Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшими. В Губкине около 07 часов 40 минут на улице Железнодорожная 47-летний водитель «Мазды», по предварительным данным, сбил 36-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы.

Около восьми вечера на автодороге «Борисовка – Пролетарский» 47-летний водитель на «четырнадцатой», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге легковушка слетела в кювет и перевернулась. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, автомобилист пострадал.