Три музея Белгородской области запустили мультимедиа-гид с применением технологии дополненной реальности

В 2021 году победителями Всероссийского конкурсного отбора на создание мультимедиа-гидов по государственным и муниципальным музеям с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» стали Шебекинский историко-художественный музей, Старооскольский художественный музей и Ракитянский краеведческий музей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Теперь при посещении этих музеев необходимо скачать на смартфон бесплатное приложение «Артефакт», загрузить информацию о выставке и начать путешествие с дополненной реальностью. Интерактивный гид позволит любому посетителю получить доступ к интересным фактам о коллекциях музеев. Достаточно навести камеру смартфона на экспонат и нажать на экране «Точки интереса». Это позволит узнать о деталях предмета и прочитать подробные статьи об экспонатах. А для тех, кто предпочитает слушать, в «Артефакте» доступен даже аудиогид. Кстати, мультимедиа-гид переведен и на английский язык.

- В течение года вместе с московскими специалистами мы вели активную работу по наполнению контента, - пояснил директор Шебекинского историко-художественного музея Эдуард Поздняков. - Мы выбирали экспонаты, оцифровывали, описывали. А потом еще переводили на английский язык, работа была проделана большая. И сегодня каждый желающий может к нам прийти и оценить дополненную реальность на нашей экспозиции «Шебекинский край: вехи истории», - рассказал.

В Ракитянском краеведческом музее с помощью мультимедиа-гида можно оценить 40 экспонатов из экспозиции «История рода Юсуповых». Сотрудники музея здесь также провели объемную работу по подготовке материалов для платформы.

- У нас ежедневно много посетителей и не только из нашего региона. К нам приезжают из Москвы, Тулы, Орла, Твери, Курска и Воронежа, - отметила директор Ракитянского краеведческого музея Светлана Кулешова.

В Старооскольском художественном музее в приложении дополненной реальности «Артефакт» стали доступны сорок глиняных игрушек десяти промыслов России постоянной экспозиции «Кладезь истории». Научные сотрудники музея оцифровали здесь 40 музейных предметов, всего - 800 фото. Кроме того, подготовили исследовательские статьи к основным экспонатам и дополнительное информационное сопровождение к 120 «Точкам интереса».