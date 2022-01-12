Белгородцы стали чаще покупать местные товары

Напомним, что проект «Покупай Белгородское» стартовал в августе 2021 года, в первую очередь, в качестве поддержки для социально незащищенных слоев населения (пенсионеров, многодетных семей и т.п.). В перечень продуктов, которые реализуют на точках продаж по льготным ценам, входят лопатка свиная, фарш свиной, тушка куриная, яйцо куриное, хлеб «Дарницкий» и нарезной батон.

В рамках проекта товары в предприятия торговли поступают напрямую от производителя, минуя посреднические логистические звенья. Реализуются по цене ниже отпускной производителя. В первую очередь, проект рассчитан на социально незащищенные слои населения, поэтому объемы реализации субсидируемых видов продукции ограничены. Разница между ценой проекта и рыночными ценами поставщику компенсируется из областного бюджета за счет субсидий. Продукция в рамках проекта реализуется более чем в 100 торговых точках.

Спрос на эти товары на территории области растет, объемы увеличиваются. Так, в августе (с момента начала проекта) в продажу поступило 10 тонн курицы по 130 рублей за один килограмм, к январю 2022 года поставки увеличили в четыре раза – до 47 тонн.

- Безусловно, мы пополняем эти запасы, - пояснила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина. - Хорошо, что население реагирует. Если район не увидел нехватку продуктов, то мы как раз ориентируемся на отклики людей и своевременно стараемся осуществлять поставки.