В Белгородской области 13 января ожидается больше двадцати градусов мороза

фото: Артем Гребеник

По прогнозам синоптиков, в Белгородской области усилится мороз. В четверг, 13 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается от минус 16 до минус 21 градуса. Днем будет от 9 до 14 градусов мороза.

Синоптики также прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северо-западный. Ночью - со скорость 5-10 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

В такую погоду специалисты советуют тепло одеваться. Предпочтение стоит отдать свободной одежде, что способствует нормальной циркуляции крови. В региональном управлении МЧС также напомнили, что без варежек, шапки и шарфа на улицу лучше не выходить.