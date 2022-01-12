В инфекционном центре под Белгородом устанавливают концентраторы кислорода

После окончания работ в Яковлевском городском округе по отработанной в Терновке проектной схеме будет завершено строительство центра в Старом Осколе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В инфекционном центре под Белгородом с сегодняшнего дня, 12 января, начали устанавливать концентраторы кислорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Общая площадь здания в селе Терновка Яковлевского городского округа – порядка 14 тысяч квадратных метров. На объект подведены газ, электричество и вода. На 60 процентов готовы все внутренние сети: вентиляция, отопление, свет. Установлено оборудование для подачи медицинского кислорода, смонтированы котельная, очистные сооружения, пожарные емкости, индивидуальные тепловые пункты.

Строительство инфекционного центра ведется круглосуточно в три смены.

С 6 января к работам подключили проектный офис, чтобы систематизировать процесс с применением технологий бережливого производства. Это позволит ускорить темп работ и повысить их качество.

После окончания работ в Яковлевском городском округе по отработанной в Терновке проектной схеме будет завершено строительство центра в Старом Осколе. На данный момент здесь выполнены все бетонные работы, ведется сборка металлокаркаса, размещен заказ на сэндвич-панели, уже начато их производство. Также проведены газ, электричество, вода. В целом, готовность составляет примерно 30 - 40 процентов.

Работы по благоустройству всех инфекционных центров будут проводить весной, когда весь снег растает. Вокруг медучреждений планируется разбить парки и благоустроить территорию.