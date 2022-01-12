«Белогорье» упустило победу в Новом Уренгое

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 16 января в Уфе с местным «Уралом». Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

В 12-м туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» уступил в Новом Уренгое местному «Факелу» - 2:3. Наши земляки выиграли две партии (25:23, 25:21), и казалось, что без проблем доведут встречу до победы. Но «Факел» сумел совершить чудо, выиграв три сета кряду – 25:21, 27:25 и 15:8.

У «Белогорья» самым результативным стал Мохамед Аль Хачдади – 23 мяча. 16 очков принес «львам» Павел Тетюхин, 13 – Станислав Маслиев, 11 – Алексей Самойленко.

Это уже седьмое поражение белгородцев в текущем розыгрыше суперлиги, и шестое – в гостях.

После 12-ти туров «Белогорье» занимает седьмое место с 19-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (34), новосибирский «Локомотив» (33), московское «Динамо» (26), питерский «Зенит» (25) и «Динамо-ЛО» (22).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 16 января в Уфе с местным «Уралом» (13-е место, восемь очков).