За зимние праздники в Белгороде появились на свет 188 детей

С 1 по 10 января в Белгороде появились на свет 188 детей. Такой новостью поделилась администрация города. В первые дни нового года в столице региона родились 92 мальчика и 96 девочек.

Как рассказали в мэрии, для 74 семей это первый ребенок. Второй малыш появился в 76 семьях. Третий – в 27. В шести семьях родился четвертый ребенок. Пятый – в четырех семьях. Еще в одной семье теперь шесть детей.

Первым в этом году родился мальчик. Мама с папой дали своему первенцу красивое имя, назвав его Родиславом.