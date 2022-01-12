Белгородцы отправились на «КиВиН-2022» в Сочи

В помощь командам отправились и представители штаба Официальной лиги КВН «Тремпель»: Богдан Богута, Александр Семенов, Павел Кравченко и Михаил Спирин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Впервые Белгородскую область на стартующем сегодня в Сочи фестивале «КиВиН-2022» представят девять команд: «Туш» из Прохоровского района, «Синтезатор», представляющий Борисовский район, сборная БГТУ им. В.Г. Шухова «Не выдумывай», яковлевский «Онлифанс», сборная Белгородского ГАУ, ракитянцы «Веришь гуд», «Девичник» из Грайворона, «Странные люди», выступающие за БУКЭП, сборная БГИИК.

В помощь командам отправились и представители штаба Официальной лиги КВН «Тремпель»: Богдан Богута, Александр Семенов, Павел Кравченко и Михаил Спирин.

Проводили кавээнщиков министр культуры области Константин Курганский и директор областного ЦМИ Александр Попов.

- В первую очередь желаю удачи, - заявил Александр Попов. - А всем, кто едет первый раз, – получить удовольствие. Те эмоции, которые вы испытаете в первом Сочи, больше не получите никогда и нигде. Знаю по себе, что вам однозначно нужно будет вернуться. Искренне надеемся, что, когда вы поймете, что такое большой КВН, вам захочется большего и в нашей области. Вы по-другому посмотрите на юмор и написание в принципе. Обращайте внимание на советы старших товарищей и ничего не бойтесь.

Отметим, что традиционно в фестивале участвуют от 500 до 1000 команд со всей страны.