Белгородцев предупреждают о проверке системы оповещения

В среду, 12 января, в Белгороде будут проверять систему оповещения населения. Технические работы планируется провести с двух до трех часов дня.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами. Такие работы проводятся регулярно. Техническая проверка пройдет на Соборной площади, в районе школы №22 на бульваре Юности, 14, а также ОАО «Сокол» АТС на проспекте Богдана Хмельницкого, 137.

- По всем возникающим вопросам обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112, - напомнили в мэрии.