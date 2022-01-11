В Белгородской области ожидается до 18 градусов мороза

Завтра в Белгородской области будет холодно. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородскую область идет похолодание. По прогнозам белгородских синоптиков, в среду, 12 января, в регионе ночью ожидается от 13 до 18 градусов мороза. Днем будет от минус 8 до минус 13 градусов.

Погода выдастся облачная. Обещают также небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть северный со скоростью 8-13 метров в секунду.

- В морозную погоду специалисты рекомендуют жителям региона носить свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа, - напомнили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области.