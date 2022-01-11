Полицейские разыскали водителя, сбившего пенсионера в центре Белгорода

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в понедельник, 10 января, в центре Белгорода. В районе 103-го дома на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль сбил 68-летнего мужчину. С места аварии водитель скрылся.

Однако вскоре сотрудники ГИБДД выяснили, кто находился за рулем. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, водителя уже установили. Им оказался 27-летний парень, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло». Как сообщает полиция, попавший под колеса пожилой мужчина получил травмы.