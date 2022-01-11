Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 10:19

Полицейские разыскали водителя, сбившего пенсионера в центре Белгорода

Пожилой мужчина получил травмы
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в понедельник, 10 января, в центре Белгорода. В районе 103-го дома на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль сбил 68-летнего мужчину. С места аварии водитель скрылся.

Однако вскоре сотрудники ГИБДД выяснили, кто находился за рулем. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, водителя уже установили. Им оказался 27-летний парень, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло». Как сообщает полиция, попавший под колеса пожилой мужчина получил травмы.