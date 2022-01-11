В Старом Осколе при столкновении двух автомобилей погиб водитель

В понедельник, 10 января, в Старом Осколе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 17 часов 45 минут 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», двигаясь по улице Летная, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «Митсубиси» под управлением 54-летней женщины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Мицубиси» получила травмы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.