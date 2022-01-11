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Общество11 января 2022 7:17

В Белгороде чистят улицы 120 единиц техники и больше тысячи человек

По прогнозам синоптиков, жителей региона сегодня ждет небольшой снег
Анастасия Лемешко
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Перепады температуры снова привели к гололедице. На улицах Белгорода всю ночь работали коммунальные службы. Утром заступила новая смена. Сейчас город чистят от снега и наледи 120 единиц техники и больше тысячи человек. Как сообщает мэрия, для работы подготовлено 590 тонн пескосоляной смеси и 24 тонны соли.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, 11 января в регионе ожидается небольшой кратковременный снег. Днем будет около шести градусов мороза. Ночью – четырнадцать градусов. Ветер умеренный – до 5 метров в секунду. Водителей просят быть внимательными на дороге и выбирать безопасную скорость.