В Старом Осколе мужчину до смерти забили битой

фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области.

Преступление произошло на улице Степная в городе Старом Осколе. По предварительным данным, обвиняемый – 41-летний мужчина – услышал, как его сожительница в очередной раз ругается по телефону с бывшим мужем. Взяв трубку, он потребовал, чтобы экс-супруг перестал докучать женщине. Тот в ответ стал угрожать. Бывший муж пообещал, что он и его приятель разберутся с новым бойфрендом. Обвиняемый не стал дожидаться, взял биту, сел в такси и приехал к дому оппонента. Ворвавшись в жилище, хозяина он не увидел, зато застал его приятеля. Незваный гость несколько раз ударил битой по голове друга своего оппонента, после чего скрылся. От полученных травм 42-летний пострадавший умер на месте происшествия. Скорую помощь и полицию вызвал увидевший происходящее житель улицы.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Санкция статьи – до пятнадцати лет лишения свободы. Окончательную квалификацию действиям фигуранта дадут в ходе следствия. В ведомстве также сообщили, что перед судом уже возбуждено ходатайство о заключении старооскольца под стражу. Правоохранители осмотрели место происшествия. Орудие преступления обнаружено и изъято.