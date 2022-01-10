«Новогодние чудеса»: в Белгородской области завершился фестиваль добрых дел

В фестивале приняли участие неравнодушные белгородцы, известные дизайнеры, флористы, художники. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области подвели итоги фестиваля добрых дел «Новогодние чудеса». Для пациентов детской областной больницы организовали арт-терапию, креативные инсталляции и театрализованные перформансы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За две недели в больнице прошли семь театрализованных представлений, 17 мастер-классов и другие мероприятия, включая спуск Дедов Морозов. 20 спасателей десантировались прямо с крыши больницы, заглядывали в каждое окно, приветствовали детей, дарили им радость и новогоднее настроение. Отважный десант сменило театрализованное шествие, которое обошло все корпуса больницы, чтобы дети могли увидеть представление из окон своих палат.

В фестивале приняли участие неравнодушные белгородцы, известные дизайнеры, флористы, художники.

- Наши добрые волшебники не оставили без внимания ни один корпус, везде стояли елки, были украшения и подарки, - рассказала главный врач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова. - Когда все было готово, все – и дети, и родители, и даже врачи – ходили, смотрели, фотографировали, приговаривая: «Вау, это сказка!».