В Белгородской области энергетики подключили освещение в новом сквере памяти

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение системы наружного освещения сквера памяти ветеранов юстиции, заложенного к 300-летию Прокуратуры РФ, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.

Сквер призван увековечить память о ветеранах, внесших достойный вклад в развитие органов Прокуратуры. В вечернее время его освещают 23 светильника общей мощностью 1,5 кВт. Включаются они в автоматическом режиме одновременно с освещением поселка.

На стенах трансформаторной подстанции изображен фрагмент воздушного боя времен Великой Отечественной войны

Также энергетики перевели в кабель попадавший в зону строительства участок воздушной линии 10 кВ протяженностью 150 метров, и оформили в стиле стрит-арт находящиеся на территории сквера энергообъекты. В частности, на стенах трансформаторной подстанции изображен фрагмент воздушного боя времен Великой Отечественной войны.

Всего в 2021 году энергетики подключили освещение пяти дворовых территорий, автомобильных стоянок возле железнодорожного вокзала и спортивного комплекса, провели реконструкцию сети наружного освещения в центре Прохоровки. Более 100 новых светильников установили в селах Прохоровского района.

- Прекрасный сквер, созданный в память о ветеранах юстиции – участниках войны, станет местом притяжения не только для работников Прокуратуры, но и для всех жителей и гостей прохоровской земли, поэтому он должен хорошо освещаться в вечернее и ночное время суток, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – Белгородэнерго активно участвует во всех инициативах по развитию сети наружного освещения в регионе, с каждым годом делая города и села Белгородской области светлее.