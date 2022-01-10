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Происшествия10 января 2022 9:21

140 белгородцев за новогодние праздники попались на езде в пьяном виде

11-ти из них грозит уголовная ответственность
Алексей СЕРГУНИН
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Всего за девять дней января зафиксировано почти 4000 тысячи нарушений ПДД.

Всего за девять дней января зафиксировано почти 4000 тысячи нарушений ПДД.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие праздничные дни с 1 по 9 января сотрудники Госавтоинспекции выявили 3957 нарушений правил дорожного движения.

От управления отстранено 140 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, а также 15 ранее лишенных прав.

Еще 11-ти водителям было возбуждено уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.