Под Белгородом в столкновении «БМВ» и «Киа» пострадали три человека

Оба водителя и 21-летняя пассажирка «Киа» получили телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 9 января, в 18:10 на четвертом километре автодороги «Северный подход к Белгороду» 26-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 116 I», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение автомобилем «Киа Рио» под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя и 21-летняя пассажирка «Киа» получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.