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Спорт10 января 2022 7:02

Белгородский боксер отправил в смертельный нокаут соперника

Роковой бой состоялся в Тольятти
Алексей СЕРГУНИН
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Арест Саакян. Скриншот со страницы Светланы Петросян в инстаграм.

Арест Саакян. Скриншот со страницы Светланы Петросян в инстаграм.

Бой между белгородским боксером Игорем Семерниным и Арестом Саакяном из Новосибирска состоялся в Тольятти 26 декабря прошлого года. С первого раунда наш земляк владел преимуществом, уроженец Армении пытался сдерживать натиск соперника, но в восьмом раунде потерял сознание.

Ареста увезли в больницу, где на протяжении десяти дней он находился в коме III степени с отеком головного мозга. Положительной динамики не наблюдалось.

А 7 января сестра Саакяна Светлана Петросян сообщила в своем инстаграм о смерти спортсмена. Ему было 26 лет.