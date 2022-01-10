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Общество10 января 2022 5:51

Минувшей ночью дороги и тротуары в Белгороде обрабатывала усиленная смена

Накануне город снова накрыл ледяной дождь
Анастасия Лемешко
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Погода не дает белгородским коммунальщикам никакой передышки. С последствиями непогоды они боролись все последние праздничные дни. Пока город расчищали от снега и наледи, его снова накрыл ледяной дождь.

- Вся работа, которая была нами проделана за предыдущие три дня, обнулена, - констатировал мэр Белгорода Антон Иванов.

По его словам, коммунальщикам придется заново обработать все 570 километров дорог и 1 миллион квадратных метров тротуаров. Минувшей ночью в Белгороде трудилась усиленная смена городских служб. Сорок человек вручную посыпали улицы. В обработке задействовали 45 единиц техники для механизированной и ручной посыпки.

С одиннадцати часов сотрудники управляющих компаний начали чистить дворы. Белгородцев призывают быть осторожными, выходя на улицу, и не терять бдительности за рулем.