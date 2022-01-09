Белгородский Отелло едва не убил собутыльника в канун Рождества

Злоумышленник взял нож и нанес своему оппоненту удары в спину и голову. Фото: Алексей СЕРГУНИН

41-летнему жителю Губкина грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет в соответствии с ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, днем 6 января этого года подозреваемый находился у себя в квартире по улице 2-й Академической в Губкине, где распивал алкоголь с соседями.

Из-за ревности к находящейся в компании даме, между мужчинами произошла ссора. Хозяин стал выпроваживать из своей квартиры обоих гостей, но те не спешили уходить. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый решил убить гостя. Он взял нож и нанес своему оппоненту удары в спину и голову. Потерпевший выбежал из квартиры, но подозреваемый догнал его в подъезде и еще раз ударил по голове.

К счастью, вмешались посторонние, и своевременно оказанная медицинская помощь не позволила подозреваемому совершить убийство.

В овраге недалеко от дома следователи нашли орудие преступления, которое подозреваемый пытался скрыть. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.