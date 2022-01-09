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Общество9 января 2022 18:37

Под Белгородом продолжается строительство инфекционного центра

Пусконаладочные работы на котельной начнутся с 13 января
Алексей СЕРГУНИН
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Возведение инфекционного центра в Терновке ведется круглосуточно в три рабочие смены.

Возведение инфекционного центра в Терновке ведется круглосуточно в три рабочие смены.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Терновке продолжается строительство инфекционного центра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Напомним, ранее там были ликвидированы технологические нарушения, в частности, устранены основные источники протечки: на крыше корпусов установлены воронки и ливнеотводы.

Пусконаладочные работы на котельной инфекционного центра начнутся с 13 января. Сейчас порядка 30 тепловых пушек осуществляют прогрев построенных помещений. Прокладка инженерных коммуникаций осуществляется одновременно с внутренней отделкой.

Возведение инфекционного центра в Терновке ведется круглосуточно в три рабочие смены. Такой темп должен позволить выполнить весь запланированный объем работ без нарушения качества в обозначенные сроки.