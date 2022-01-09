В мэрии рассказали, как Белгород готовится к новому погодному испытанию

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Белгород готовится еще к одному погодному испытанию. Как сообщает мэрия на своей странице в социальной сети, на столицу региона надвигаются снегопад и ледяные дожди.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

- На основных магистралях уже трудятся комбинированные дорожные машины. Они отсыпают автодороги пескосоляной смесью, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях, - сообщает администрация города.

Сейчас на улицах областного центра работают 18 комбинированных дорожных машин. В ночную смену – после восьми часов вечера - их количество увеличат до 25. За смену планируют обработать 570 километров дорог, по которым передвигается общественный транспорт.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

- Сначала посыпают пескосоляной смесью, через некоторое время снег и наледь сгребают ковшом. Количество повторных выездов зависит от погоды. За смену по маршруту могут проходить три-четыре раза, - объяснили в мэрии.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Сотрудники ГИБДД и спасатели призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными в такую погоду. Водителей просят выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, быть внимательнее у пешеходных переходов, на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и при движении по загородным трассам. Пешеходов призывают быть внимательными при пересечении дороги, а также обозначать себя световозвращателями. Напомним, их использование обязательно при движении в темное время суток вне населенных пунктов.

Участники дорожного движения при необходимости всегда могут обратиться за помощью в службу спасения по номеру «112». Можно также позвонить в дежурную часть региональной Госавтоинспекции. Её номера: 8 (4722) 35-28-32, 26-42-30.