Какая погода ждет белгородцев в первый после новогодних праздников рабочий день

фото: Артем Гребеник

По прогнозам синоптиков, в первый после новогодних праздников рабочий день в Белгородской области будет облачная погода. В понедельник, 10 января, ночью будет идти временами небольшой, местами умеренный снег (до 4 миллиметров). Небольшие осадки обещают и днем. Ожидается снег и мокрый снег (до 1 миллиметра).

Синоптики также предупреждают, что местами могут быть снежные заносы на дорогах, туман и гололед. Ветер ночью будет дуть юго-восточный со скоростью восемь-тринадцать метров в секунду. Днем – северо-западный со скоростью семь-двенадцать метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от двух до семи градусов мороза. Днем от нуля до минус пяти градусов.