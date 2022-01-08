В 2022 году изменятся правила получения охотничьего билета

Охотничий билет выдается в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов по месту жительства заявителя, а в случае его отсутствия по месту пребывания. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году 1439 жителей Белгородской области подали заявление на получение охотничьего билета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора правительства и региона.

Этот документ единого федерального образца без ограничения срока и территории его действия выдается физическим лицам, достигшим совершеннолетия и не имеющим судимостей. На сегодняшний день управлением Экоохотнадзора Белгородской области выдано свыше 47 тысяч охотничьих билетов. Вся информация о выданных и аннулированных билетах заносится в государственный охотхозяйственный реестр.

Для получения охотничьего билета необходимо подать заявление в Экоохотнадзор. Оно может быть составлено в письменной форме на бумаге (при личном посещении управления), в электронной форме через единый портал Госуслуг. Одновременно с заявлением предоставляются две личные фотографии в черно-белом или цветном варианте размером 30 x 40 мм и копия документа, удостоверяющего личность (за исключением случаев подачи заявления в электронной форме).

Охотничий билет выдается в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов по месту жительства заявителя, а в случае его отсутствия по месту пребывания. Законодательством определено, что все желающие получить охотничий билет обязаны под роспись ознакомиться с требованиями охотминимума.

Но в 2022 году процедура получения охотбилета ужесточится. Граждане должны будут пройти обучение и сдать экзамен на знание требований охотминимума. Поправки об этом одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Будущий охотник должен продемонстрировать знания техники безопасности, правил охоты, а также основ биологии диких животных.

Процедура обучения и проверки на знание охотоминимума полностью заменит ныне действующую процедуру ознакомления под роспись. Перечень вопросов для экзамена будет установлен на федеральном уровне. Проводить проверку будут органы исполнительной власти в регионах. Предполагается, что после принятия законопроекта в Государственной Думе, выдавать охотничьи билеты по новым правилам будут с 1 сентября 2022 года.