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Общество8 января 2022 14:01

В воскресенье в Белгородской области ожидается мокрый снег

Днем будет от одного до шести градусов мороза
Анастасия Лемешко
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В воскресенье, 9 января, в Белгородской области будет облачно с прояснения. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед. На дорогах возможна гололедица.

Ветер будет дуть юго-восточный. Ночью - со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем порывы будут достигать восьми-тринадцати метров в секунду.

Ночью ожидается от девяти до четырнадцати градусов мороза. Днем синоптики обещают от минус одного до минус шести градусов.