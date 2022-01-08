В воскресенье в Белгородской области ожидается мокрый снег

В воскресенье, 9 января, в Белгородской области будет облачно с прояснения. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед. На дорогах возможна гололедица.

Ветер будет дуть юго-восточный. Ночью - со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем порывы будут достигать восьми-тринадцати метров в секунду.

Ночью ожидается от девяти до четырнадцати градусов мороза. Днем синоптики обещают от минус одного до минус шести градусов.