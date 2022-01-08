В Белгородской области в ДТП погиб девятилетний мальчик

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Трагедия случилась в пятницу, 7 января, в Борисовском районе. Около 18 часов 10 минут на втором километре автодороги «Зозули - Грузское - Байцуры» 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Фольксваген Кадди», сбила девятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, подростка с травмами доставили в больницу. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении.