Где жители Белгородской области чаще всего жалуются на уборку улиц от снега и наледи

Сегодня губернатор Белгородской области провел рабочее совещание по расчистке улиц от снега и наледи. Еще до его начала он затронул эту ситуацию в своем утреннем видеопосте. Глава региона подчеркнул, что жалоб поступает довольно много.

- Все-таки нельзя мне уезжать на выходные, - отметил Вячеслав Гладков. - Жалобы касаются в основном состояния тротуаров в населенных пунктах Белгородской области. Хотя вижу, что объем работ проводится большой.

Он также рассказал, что в четыре утра, после Рождественской службы, пообщался на улицах Белгорода с дежурными бригадами коммунальщиков. Глава региона выразил надежду на то, что работы ведутся не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

Напомним, в новогодние праздники на Белгородскую области налетела метель. Потом пришла оттепель, а вместе с нею и дождь. В итоге работникам коммунальных и дорожных служб пришлось бороться не только со снежными заносами, но и с гололедицей.

Несмотря на то, что в уборке улиц задействовали довольно большое количество техники и людей, ощутить дискомфорт от последствий непогоды белгородцы успели. На днях в социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлено, как в пригороде местный житель прокатился прямо по дороге на коньках. В другом населенном пункте приехавшей на вызов к частному дому скорой из-за наледи пришлось прибегнуть к помощи спасателей, чтобы отправиться по маршруту дальше.

По мнению губернатора, работу по очистке улиц можно улучшить. О том, как это сделать, говорили на рабочем совещании. Вначале обсудили ситуацию с доставкой в города и районы области спецтехники.

- За последние дни поступило очень много жалоб от жителей. Но ситуация, на мой взгляд, не самая сложная, потому что к тому объему ресурсов, который имелся в распоряжении муниципалитетов в прошлом году, мы значительно добавили количество коммунальной техники, - отметил Вячеслав Гладков.

В конце декабря муниципалитетам передали 332 единицы техники. В 2022 году поступит еще 460. При этом, по словам губернатора, в семь районов все еще не доставлено 25 машин.

- По несколько тракторов не забрали Алексеевский, Грайворонский, Чернянский, Красногвардейский, Краснояружский, Губкинский и Ровеньский районы. Если сегодня технику не заберут, то я предлагаю ее перераспределить и отдать тем районам, которым она необходима, в частности - Белгороду.

Что касается обращений местных жителей, то с начала января Центр управления регионом зафиксировал 1100 жалоб по гололеду. Чаще всего они поступали из крупных населенных пунктов - Белгорода, Старого Оскола, Белгородского района, Губкина, Шебекино, Алексеевского и Валуйского городских округов. В то же время отмечается, что сейчас в Корочанском и Белгородском районе ситуация обстоит хорошо. Жалобы на уборку почти отсутствуют в Вейделевском, Ивнянском, Краснояружском, Красненском, Ровеньском и Чернянском районах.

Вместе с тем региональные власти продолжают выстраивать диалог с населением.

- Отрабатывая жалобу, важно сообщать жителям, не сколько техники работает, а когда будет почищена именно их улица. Обращаю внимание, что в первую очередь очистка происходит на тех улицах, где максимальный пешеходный трафик, - отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона поручил Министерству цифрового развития после праздников опубликовать интерактивную карту, которая позволит белгородцам следить за перемещением коммунальной техники.

- Я бы хотел увидеть улучшение качества работы не в рамках реактивного, а в рамках системного подхода. Так, например, в Белгороде в результате оптимизации маршрутов спецтехники удалось значительно сократить время доставки песка. К сожалению, в областном центре ситуация все еще далека от идеала. Обращений от жителей много, коммунальные службы круглосуточно на работе. Нам необходимо вести качественную коммуникацию с населением, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Он также напомнил, что главный показатель эффективности оценки работы коммунальщиков – это снижение количества травм. Губернатор пообещал держать ситуацию на личном контроле.

В правительстве региона также сообщили, что в Белгородской области в уборке снега 7 января было задействовано 652 единицы снегоуборочной техники. За сутки израсходовано свыше 5 тысяч тонн песко-соляной смеси. По поручению губернатора разработан четкий регламент по уборке дворов для управляющих компаний. Так прибыть на место очистки дворовых территорий сотрудники обязаны в течение получаса. За час должны быть очищены входные группы и переходные дорожки. За два часа – дворовые проезды, за четыре – парковочное пространство.

По вопросам очистки дорог белгородцы могут обратиться по телефону: +7 (4722) 27-02-91 или 112. По вопросам уборки дворов следует звонить в свою управляющую компанию. Ее телефон указан в платежной квитанции.